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Ege’nin incisi İzmir’de su sorunu! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi neden soruna çare bulmuyor? Meclis üyesi canlı yayında anlattı

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Giriş: 27.07.2020 12:28
Güncelleme:27.07.2020 12:40
Son dakika haberi... Ege'nin incisi İzmir’de Foça’dan sonra Dikili’de de su sorunu ortaya çıktı. İzmir’de su sorunu yıllardır neden çözülemiyor? CHP’li İzmir Belediyesi neden soruna çare bulmuyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları canlı yayında İzmir’den aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özgür Hızal, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada “İçilebilir musluk suyu hayalinden musluklarından su akmayan İzmir gerçeğiyle karşı karşıyayız maalesef." dedi.

Ege'nin incisi İzmir'de Foça'dan sonra Dikili'de de su sorunu ortaya çıktı. İzmir'de su sorunu yıllardır neden çözülemiyor? CHP'li İzmir Belediyesi neden soruna çare bulmuyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları canlı yayında İzmir'den aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özgür Hızal, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "İçilebilir musluk suyu hayalinden musluklarından su akmayan İzmir gerçeğiyle karşı karşıyayız maalesef." dedi.

Ege’nin incisi İzmir’de su sorunu! CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesi neden soruna çare bulmuyor? Meclis üyesi canlı yayında anlattı EGE'NİN İNCİSİ İZMİR'DE SU SORUNU! CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NEDEN SORUNA ÇARE BULMUYOR? MECLİS ÜYESİ CANLI YAYINDA ANLATTI

HAYALLER İÇİLEBİLİR MUSLUK SUYU HAYATLAR SUSUZLUK

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özgür Hızal, "İçilebilir musluk suyu hayalinden musluklarından su akmayan İzmir gerçeğiyle karşı karşıyayız maalesef. Tunç Soyer'in en büyük hedeflerinden vaatlerinden biriydi içilebilir musluk suyu vaadi. Geldiğimiz noktada özellikle yaz aylarında turizmin çok yoğun olduğu bölgelerde Foça, Dikili, Çeşme, Karaburun gibi ilçelerde maalesef insanlar çok ciddi şekilde mağdur ediliyor." dedi.

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