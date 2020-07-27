Son dakika haberi... Ege'nin incisi İzmir’de Foça’dan sonra Dikili’de de su sorunu ortaya çıktı. İzmir’de su sorunu yıllardır neden çözülemiyor? CHP’li İzmir Belediyesi neden soruna çare bulmuyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları canlı yayında İzmir’den aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özgür Hızal, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada “İçilebilir musluk suyu hayalinden musluklarından su akmayan İzmir gerçeğiyle karşı karşıyayız maalesef." dedi.

Ege'nin incisi İzmir'de Foça'dan sonra Dikili'de de su sorunu ortaya çıktı. İzmir'de su sorunu yıllardır neden çözülemiyor? CHP'li İzmir Belediyesi neden soruna çare bulmuyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları canlı yayında İzmir'den aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özgür Hızal, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "İçilebilir musluk suyu hayalinden musluklarından su akmayan İzmir gerçeğiyle karşı karşıyayız maalesef." dedi.

HAYALLER İÇİLEBİLİR MUSLUK SUYU HAYATLAR SUSUZLUK

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özgür Hızal, "İçilebilir musluk suyu hayalinden musluklarından su akmayan İzmir gerçeğiyle karşı karşıyayız maalesef. Tunç Soyer'in en büyük hedeflerinden vaatlerinden biriydi içilebilir musluk suyu vaadi. Geldiğimiz noktada özellikle yaz aylarında turizmin çok yoğun olduğu bölgelerde Foça, Dikili, Çeşme, Karaburun gibi ilçelerde maalesef insanlar çok ciddi şekilde mağdur ediliyor." dedi.