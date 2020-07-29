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Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu
Son dakika haberi... İzmir’in Çiğli ilçesinde 18 aydır yapılmayan yol ilçe sakinlerini isyan ettirdi. Çiğli’de yaşayanlar CHP’li belediyeye sert tepki gösterdi. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları İzmir’in Çiğli ilçesinden aktardı.Bir vatandaş "Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu" ifadelerini kullanarak sorunlarına çözüm istedi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde 18 aydır yapılmayan yol ilçe sakinlerini isyan ettirdi. Çiğli'de yaşayanlar CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları İzmir'in Çiğli ilçesinden aktardı.Bir vatandaş "Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu" ifadelerini kullanarak sorunlarına çözüm istedi.