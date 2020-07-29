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Son dakika: İzmir Çiğli'de bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu

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Giriş: 29.07.2020 15:20
Güncelleme:29.07.2020 15:36
Son dakika haberi... İzmir’in Çiğli ilçesinde 18 aydır yapılmayan yol ilçe sakinlerini isyan ettirdi. Çiğli’de yaşayanlar CHP’li belediyeye sert tepki gösterdi. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları İzmir’in Çiğli ilçesinden aktardı.Bir vatandaş "Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu" ifadelerini kullanarak sorunlarına çözüm istedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 18 aydır yapılmayan yol ilçe sakinlerini isyan ettirdi. Çiğli'de yaşayanlar CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları İzmir'in Çiğli ilçesinden aktardı.Bir vatandaş "Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu" ifadelerini kullanarak sorunlarına çözüm istedi.

Son dakika: İzmir Çiğlide bitmeyen yol isyanı! Vatandaşlardan CHPli belediyeye sert tepki: Evde su içtiğimiz bardak bile turuncu SON DAKİKA: İZMİR ÇİĞLİ'DE BİTMEYEN YOL İSYANI! VATANDAŞLARDAN CHP'Lİ BELEDİYEYE SERT TEPKİ: EVDE SU İÇTİĞİMİZ BARDAK BİLE TURUNCU

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