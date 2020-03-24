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24.03.2020

Son dakika: Ceza infaz paketi taslağında neler var?

Binlerce kişinin beklediği Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu dahil birçok kanunda değişiklik yapılmasıyla ilgili taslak hazırlandı. 10 farklı kanunda değişiklik yapılması için hazırlanan taslağında detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş açıkladı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılması ile ilgili detaylar hakkında açıklama yaptı.

AK Parti tarafından hazırlanan taslakta, CHP ve İYİ Parti'ye de iletildi.

YÜZDE 50 İNFAZ İNDİRİMİ

İlk madde olarak ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süre kısalıyor;
Koşullu salıverilme oranı kural olarak 2/3'ten 1/2'ye (%67'den %50'ye) indirilmektedir. Böylelikle, koşullu salıverilme oranı kural olarak 1/2 (%50) olarak uygulanacaktır. (Bu da yüzde 50 infaz indirimi anlamına geliyor.)
Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.
Mükerrirler ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranı 2/3'e (%75'den %67'ye) indirilmektedir.

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