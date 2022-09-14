14 Eylül 2022, Çarşamba
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Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Cumhuriyetin en büyük projesine kısa sürede rekor başvuru
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ''Sosyal konut projesine başvuranların sayısının 225 bini geçti. Arsa ve sanayi iş yeri başvuruları 10 Ekim - 7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek" dedi. Konut projesi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan kurum, "Peşinatın finansmanı için bankalardan destek isteyeceğiz" şeklinde konuştu.