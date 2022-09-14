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Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Cumhuriyetin en büyük projesine kısa sürede rekor başvuru

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Giriş: 14.09.2022 13:10
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ''Sosyal konut projesine başvuranların sayısının 225 bini geçti. Arsa ve sanayi iş yeri başvuruları 10 Ekim - 7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek" dedi. Konut projesi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan kurum, "Peşinatın finansmanı için bankalardan destek isteyeceğiz" şeklinde konuştu.
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