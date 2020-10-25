25 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Cephe hattında neler oluyor? Terter'de patlama sesleri duyuluyor

Son dakika: Cephe hattında neler oluyor? Terter'de patlama sesleri duyuluyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2020 11:36
Güncelleme:25.10.2020 11:53
Son dakika haberi... Ermenistan'ın sınır tanımaz saldırılarına rağmen, Azerbaycan ordusu ilerleyişini hız kesmeden sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi. Terter'den patlama sesleri gelmeye de devam ediyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Ermenistan'ın alçak saldırılarına karşı Azerbaycan ordusu gereken yanıtı veriyor. Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE BATARYA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ERMENİSTAN ORDUSU GERİ ÇEKİLİYOR
Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık Karabağ'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Terter'de patlama sesleri duyuluyor
Terter'de patlama sesleri duyuluyor
BELTUR'da 10 milyon liralık vurgun
BELTUR'da 10 milyon liralık vurgun
Bakan Çavuşoğlu'ndan ser tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan ser tepki
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
İşte koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceği tarih!
İşte koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceği tarih!
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi
Ermenistan cepheye çocukları sürdü
Ermenistan cepheye çocukları sürdü
Koronavirüste son vaka sayısı açıklandı
Koronavirüste son vaka sayısı açıklandı
Başkan Erdoğan ve Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog!
Başkan Erdoğan ve Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog!
Telsiz sisteminden 112 ekiplerine hitap etti
Telsiz sisteminden 112 ekiplerine hitap etti
Ölümün yalnız olması çok travmatik
"Ölümün yalnız olması çok travmatik"
Bomba sözler: Macron tetikçilik yapıyor
Bomba sözler: Macron tetikçilik yapıyor
Daha Fazla Video Göster