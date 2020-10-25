Son dakika: Cephe hattında neler oluyor? Terter'de patlama sesleri duyuluyor

Son dakika haberi... Ermenistan'ın sınır tanımaz saldırılarına rağmen, Azerbaycan ordusu ilerleyişini hız kesmeden sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi. Terter'den patlama sesleri gelmeye de devam ediyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Ermenistan'ın alçak saldırılarına karşı Azerbaycan ordusu gereken yanıtı veriyor. Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE BATARYA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ERMENİSTAN ORDUSU GERİ ÇEKİLİYOR

Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık Karabağ'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.