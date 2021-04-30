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Son dakika: Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri! A Haber'de değerlendirdiler: Türkiye'ye saldırmak üzerine strateji yürütüyorlar!

A Haber
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Giriş: 30.04.2021 14:17
Güncelleme:30.04.2021 14:33
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Cenevre'deki Kıbrış görüşmelerini değerlendirdi. Başkan Erdoğan, "Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum dürüst davranmadılar" ifadelerini kullandı. Daily Sabah Yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türk Medya Ankara Temsilcisi, açıklamalarından ardından A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Oruç, "Yunanistan ve Rum Kesimi bu süreci Türkiye’yi kışkırtmak AB’yi arkasına alarak daha büyük bir güçle Türkiye’ye saldırmak üzerine stratejisi yürütüyor!" dedi.
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