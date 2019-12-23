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23.12.2019

Son dakika: Cemal Kaşıkçı davasında 5 isme idam! Kahtani, Uteybi ve Asiri...

SON DAKİKA HABERİ: Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verdi. Cinayeti yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ise serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı.

KİLİT İSİMLERE SUÇLAMADA BULUNULMADI

Başsavcılık, cinayeti yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltmedi.

Cinayette parmağı olan eski Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye de suçlamada bulunulmadı.

ASİRİ SERBEST BIRAKILDI

Başsavcılık, cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

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