Son dakika: Bitlis şehitlerine son görev |Video

Son dakika haberi... Bitlis’te devam eden operasyonda şehit düşen iki askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu için Bitlis İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dilekleri iletilerek, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Bitlis'te devam eden operasyonda şehit düşen iki askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu için Bitlis İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.