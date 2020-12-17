Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulunun saat 17:30’da aşı çalışmalarını görüşmek üzere düzenlediği toplantı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrasında sosyal medya hesabından toplantının detaylarını paylaştı. Bakan Koca "COVID-19 aşı hazırlıklarının en yoğun olduğu bir dönemde DSÖ tarafından aşı ile önlenen hastalıklardan kızamıkçık hastalığının elimine edildiği ülke olma müjdesini aldık. Aynı başarıyı COVID-19 mücadelesinde de gösterme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...