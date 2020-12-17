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Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

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Giriş: 17.12.2020 02:01
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulunun saat 17:30’da aşı çalışmalarını görüşmek üzere düzenlediği toplantı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrasında sosyal medya hesabından toplantının detaylarını paylaştı. Bakan Koca "COVID-19 aşı hazırlıklarının en yoğun olduğu bir dönemde DSÖ tarafından aşı ile önlenen hastalıklardan kızamıkçık hastalığının elimine edildiği ülke olma müjdesini aldık. Aynı başarıyı COVID-19 mücadelesinde de gösterme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
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