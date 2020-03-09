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Son dakika | Batman'da TSK'ya ait İHA düştü! Video
Son dakika haberi...MSB: Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatıldı.
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