16 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.11.2019

Son dakika... Başörtülü kadınlara saldıran zanlı tutuklandı |Video

Son dakika haberi... Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Semahat Y., "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Zanlı, yolda yürüyen iki başörtülü kadına durup dururken saldırmış, olay güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası tepkiler çığ gibi büyümüştü. Olayla ilgili detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başörtülü kadınlara saldıran zanlı tutuklandı
Başörtülü kadınlara saldıran zanlı tutuklandı
Barış Pınarı Harekatı şehidi Adana'da toprağa verildi
Barış Pınarı Harekatı şehidi Adana'da toprağa verildi
Dünyanın görmezden geldiği gerçekler!
Dünyanın görmezden geldiği gerçekler!
Suriye sınırında son dakika gelişmesi
Suriye sınırında son dakika gelişmesi
Başörtülü kızlara saldırı olayında flaş gelişme...
Başörtülü kızlara saldırı olayında flaş gelişme...
YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır
"YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır"
Erdoğan'dan flaş EYT açıklaması
Erdoğan'dan flaş EYT açıklaması
Suriye'nin kuzeyinde El Bab'da bombalı saldırı: Ölüler var
Suriye'nin kuzeyinde El Bab'da bombalı saldırı: Ölüler var
İstanbul için kırmızı alarm! Barajlarda sadece 100 günlük su kaldı
İstanbul için kırmızı alarm! Barajlarda sadece 100 günlük su kaldı
İmamoğlu başkan olunca verdiği sözü unuttu!
İmamoğlu başkan olunca verdiği sözü unuttu!
İlk kez yayınladı! İşte o görüntüler
İlk kez yayınladı! İşte o görüntüler
Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi
Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi
Daha Fazla Video Göster