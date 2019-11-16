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16.11.2019
Son dakika... Başörtülü kadınlara saldıran zanlı tutuklandı |Video
Son dakika haberi... Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Semahat Y., "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Zanlı, yolda yürüyen iki başörtülü kadına durup dururken saldırmış, olay güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası tepkiler çığ gibi büyümüştü. Olayla ilgili detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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