16 Ocak 2023, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı açılışında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. "Yürekli bir dava kadınıydı" dediği Şule Yüksel Şenler hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Dönemin Cumhurbaşkanı tehdit etti. Soruşturmalar eksik olmadı ama o yılmadı. Şule Hanım'ı itibarsızlaştırmaya çalışanların en büyük hazımsızlığı Anadolu insanına verdiği cesaret duygusudur. Özellikle kadınlarımıza kamusal alanda var olma yolunu açmıştır." ifadelerine yer verdi.