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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Papa Francis ile görüştü

A Haber
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Giriş: 17.05.2021 12:02
Güncelleme:17.05.2021 12:07
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı. Başkan Erdoğan, "Kudüs'ün statüsünü ihlal eden uygualamalara son verilmeli" dedi. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
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