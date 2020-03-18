18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
18.03.2020

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı' için Ankaraya gitti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.

Başkan Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na gitti.

Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya hareket etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan kritik toplantı için Ankaraya gitti
Erdoğan kritik toplantı için Ankaraya gitti
Başkan Erdoğan açıklama yapacak
Başkan Erdoğan açıklama yapacak
CİMER'e virüs başvurusu 15 bini aştı |Video
CİMER'e virüs başvurusu 15 bini aştı |Video
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü bu ağıdı seslendirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü bu ağıdı seslendirdi
Bill Gates koronavirüsü 5 yıl önceden bildi mi?
Bill Gates koronavirüsü 5 yıl önceden bildi mi?
Koronavirüsü yendik sevinci
"Koronavirüsü yendik" sevinci
Koronavirüsün iyileşme süresini 4 güne indirdi
Koronavirüsün iyileşme süresini 4 güne indirdi
Türkiye koronavirüsle mücadelede en kritik dönemde
Türkiye koronavirüsle mücadelede en kritik dönemde
MSB'den Çanakkale Zaferi için videolu mesaj
MSB'den Çanakkale Zaferi için videolu mesaj
Yekta Saraç'tan üniversiteler için 'uzaktan eğitim' açıklaması
Yekta Saraç'tan üniversiteler için 'uzaktan eğitim' açıklaması
18 Mart Çanakkale büyük zaferinin 105.yılı
18 Mart Çanakkale büyük zaferinin 105.yılı
Bakan Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı
Bakan Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı
Daha Fazla Video Göster