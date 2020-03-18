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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı' için Ankaraya gitti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.
Başkan Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na gitti.
Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya hareket etti.
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