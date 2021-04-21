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Son dakika: Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Engin Altay'a A Haber canlı yayınında sert tepki: Hem cahil hem küstah!

A Haber
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Giriş: 21.04.2021 11:29
Güncelleme:21.04.2021 12:23
Son dakika haberi... Emekli 104 amiralin darbe imalı bildirisinin yankıları sürerken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadeler kullandı. CHP zihniyetinin idam ettiği merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu menderes'e benzemez" dedi. CHP'li Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan idam tehdidine ak parti'den sert tepkiler peş peşe geldi. Önce darbe imalı bildiri şimdi de tehdit. Peki milli irade neden yine hedef alındı? Menderes’in sonunu vadedenler milli iradeyi neden hedef alıyor? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür perde arkasını A Haber'de anlattı.
Sert tepki: Hem cahil hem küstah! SERT TEPKİ: HEM CAHİL HEM KÜSTAH!
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Başkan Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: Ahlaksız! Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık.
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