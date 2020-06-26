Son dakika: Başkan Erdoğan'dan YKS sınav tarihleriyle ilgili canlı yayında flaş açıklama |Video

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle sosyal medyada gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, YKS sınavına girecek olan Muğla'da yaşayan lise öğrencisi Kardelen Büyükavcu'nun 'YKS sınav tarihleri neden değiştirildi?' sorusuna yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum." diyerek yanıt verdi.

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle sosyal medyada gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, YKS sınavına girecek olan Muğla'da yaşayan lise öğrencisi Kardelen Büyükavcu'nun 'YKS sınav tarihleri neden değiştirildi?' sorusuna yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum." diyerek yanıt verdi.





"SINAV TARİHLERİ KONUSUNDA HASSAS ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK"



Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Sınav tarihleri konusunda hassas çalışma yürüttük. (YKS) Asıl tarihe yakın zamanda yapılması en doğrusuydu. (YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi.



Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum.



(YKS tarihi) Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur.