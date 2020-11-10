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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni ABD Başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı

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Giriş: 10.11.2020 18:49
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının, dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır...

Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum.

Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum."

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