Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Togo'da önemli açıklamalar | Togo'ya FETÖ ile mücadele teşekkürü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togo'da Türkiye-Togo ilişkileri ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Togo'nun FETÖ ile mücadelede verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirten Başkan Erdoğan, ''kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum.'' dedi.