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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Togo'da önemli açıklamalar | Togo'ya FETÖ ile mücadele teşekkürü

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Giriş: 19.10.2021 18:24
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togo'da Türkiye-Togo ilişkileri ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Togo'nun FETÖ ile mücadelede verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirten Başkan Erdoğan, ''kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum.'' dedi.
Başkan Erdoğan’dan Togo’da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Togo'da önemli açıklamalar
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