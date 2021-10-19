19 Ekim 2021, Salı
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Togo'da önemli açıklamalar | Togo'ya FETÖ ile mücadele teşekkürü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togo'da Türkiye-Togo ilişkileri ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Togo'nun FETÖ ile mücadelede verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirten Başkan Erdoğan, ''kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum.'' dedi.