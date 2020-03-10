Başkan Erdoğan'dan Moskova'daki zirve görüntülerine ilk tepki: Medyatik manipülasyon

Brüksel ziyareti dönüşünde gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Moskova ziyaretine ilişkin Rus basını tarafından servis edilen görüntülerle ilgili "Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez." dedi.