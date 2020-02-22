BİZE ULAŞIN
22.02.2020
Başkan Erdoğan’dan Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’nde açıklamalar
Son dakika haberi... Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin verdiği mücadele yeni bir İstiklal Harbi'dir. Bu oyunlara gelmeyeceğiz, kendi işimize bakacağız" ifadelerini kullandı. Putin, Macron ve Merkel görüşmeleriyle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Yol haritamızı belirledik." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.