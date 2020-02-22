Başkan Erdoğan’dan Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’nde açıklamalar

Son dakika haberi... Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin verdiği mücadele yeni bir İstiklal Harbi'dir. Bu oyunlara gelmeyeceğiz, kendi işimize bakacağız" ifadelerini kullandı. Putin, Macron ve Merkel görüşmeleriyle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Yol haritamızı belirledik." dedi.