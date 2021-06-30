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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni dava

A Haber
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Giriş: 30.06.2021 19:21
Güncelleme:30.06.2021 19:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında partisinin grup toplantısındaki sözleri nedeniyle, 500 bin liralık tazminat davası açtı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Haziran'daki TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmasından ötürü dava açtı.

500 BİN LİRALIK TAZMİNAT
Erdoğan, kişilik haklarına saldırı kastıyla ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada Kılıçdaroğlu'ndan 500 bin lira tazminat talebinde bulundu.

Dava, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açıldı.

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