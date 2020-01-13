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13.01.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İtalyan Başbakanı Conte'ye EURO 2020 teklifi |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada; Başbakan Conte'ye AB'den beklentilerimizi ilettik. 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplatısının bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının açılış maçı Roma'da milli takımlarımız arasında oynanacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize." ifadelerini kullandı.

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