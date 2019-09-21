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21.09.2019
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Hazırlıklarımız tamamlandı |Video
Son dakika haberi.. ABD'ye hareketi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge konusunda "Sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette" dedi. Erdoğan, ABD'den Patriot alımının da masadan kalkmış bir konu olmadığını dile getirdi.
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