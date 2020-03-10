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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Merkel ve Macron ile salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz. Boris Johnson da gelebilirse zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü yapacağız." ifadelerini kullandı.
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