10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.03.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Merkel ve Macron ile salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz. Boris Johnson da gelebilirse zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü yapacağız." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu o konuşmayı açıkladı
Bakan Çavuşoğlu o konuşmayı açıkladı
Esad'ın ensesindeyiz!
Esad'ın ensesindeyiz!
Moskova'daki görüntülere sert yanıt: Büyük saygısızlık
Moskova'daki görüntülere sert yanıt: Büyük saygısızlık
İsraf şovu patladı! Dudak uçuklatan para
İsraf şovu patladı! Dudak uçuklatan para
Halk TV de ODA TV'nin skandalına ortak oldu
Halk TV de ODA TV'nin skandalına ortak oldu
Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar
Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar
KKTC'den korkutan koronavirüs açıklaması!
KKTC'den korkutan koronavirüs açıklaması!
Kuzey Irak'ta TSK ve MİT'ten operasyon
Kuzey Irak'ta TSK ve MİT'ten operasyon
Son dakika: Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
Son dakika: Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde güldüren anlar!
Başkan Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde güldüren anlar!
Başkan Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine uyarı
Başkan Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine uyarı
Daha Fazla Video Göster