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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz mesajı

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Giriş: 14.04.2021 18:38
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz ve KKTC hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Biz çok ciddi sıçramaları Libya ile yaptığımız anlaşma ile attık. Türkiye Libya ile gerek sismik, gerekse sondaj çalışmalarına yönelik bir kararlılık ortaya koydu. Burada biz Libya ile ortak sismik araştırma da yaparız sondaj da yaparız. Burada Yunanistan rahatsız oldu çünkü onlarda bu imkanlar yok." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'deki durumla ilgili gelen soruya da yanıt veren Başkan Erdoğan, "Biz çok ciddi sıçramaları Libya ile yaptığımız anlaşma ile attık. Türkiye Libya ile gerek sismik, gerekse sondaj çalışmalarına yönelik bir kararlılık ortaya koydu. Burada biz Libya ile ortak sismik araştırma da yaparız sondaj da yaparız. Burada Yunanistan rahatsız oldu çünkü onlarda bu imkanlar yok. Burada Yunanistan'ın bizim haklarımız gibi hakları da yok. Doğu Akdeniz'deki tüm çatışmalarda eğer yumuşak üslubumuz olamasaydı durum farklı yere giderdi. Ama biz anlayış gösterdik, yeri geldiğinde gemilerimizi tamir bakıma aldı. Ama bir şey söyledik, Kuzey Kıbrıs'ın haklarını kimseye yedirtmeyiz. Yeri gelirse müdahale ederiz. Şu an gemilerimiz hazır halde, bazı adımların atılması gerekiyorsa atarlar. Biz görüşmelerden kaçmıyoruz, yeter ki Türkiye'ye saygı göstermesini bilsinler." dedi.

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