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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan canlı yayında TÜSİAD'a tepki: Hükümete saldırı yolları aramayın

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Giriş: 19.12.2021 22:40
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamada TÜSİD'a sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı. TÜSİAD'a çok sert sözlerle tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi cibiliyetinizi gayet iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ... İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'a çok sert sözlerle tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi cibiliyetinizi gayet iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

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