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10.12.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle kısa bir video yayınladı. Erdoğan, “Milletimizin ve tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü tebrik ediyorum. Biz, dünya barışı için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için Her insan bir dünya” mesajını verdi.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine tepki gösterdi ve ''Nobel ödülünün ırkçı birine verilmesi insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka bir anlam taşımayacaktır.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine tepki gösterdi.

Erdoğan mesajında, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna- Hersek'te yaşanan soykırımı inkâr eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın "10 Aralık İnsan Hakları Günü" münasebetiyle yayımladığı mesajın tamamı şöyle;

"Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 71'inci yıldönümü vesilesiyle vatandaşlarımın ve tüm dünyanın İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyorum.

Ne yazık ki bu günü, Beyanname ile güvence altına alınan hakların ihlal edildiği, adaletsizliğin arttığı, masumların inançları yüzünden katledildiği, merhametle insanlık arasında yeni duvarların örüldüğü bir yılın sonunda karşılıyoruz.

Bu sene içerisinde Christchurch'de bir camiyi, Sri Lanka'da bir kiliseyi, Kaliforniya'da bir sinagogu hedef alan terör eylemleri, kültürel ırkçılığın, tahammülsüzlüğün ve İslam düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları bir kez daha gözler önüne sermiştir.

ERDOĞAN'DAN "SURİYE TEPKİSİ"

Küresel barış ve istikrarı tehdit eden bu meselenin en büyük sorumluları, İslam nefretini bir oy aracı olarak kullanan siyasetçiler, nefret söylemini ifade özgürlüğü adı altında normalleştiren medya ve mevcut yapılarıyla günümüz sorunlarına çözüm getiremeyen uluslararası örgütlerdir.

Komşumuz Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunluğuyla en büyük darbeyi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan değerlere vurmuştur.

"NOBEL'İN IRKÇI BİR ŞAHSA VERİLMESİ..."

10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna-Hersek'te yaşanan soykırımı inkâr eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır.

İnsan haklarının hiçe sayıldığı böylesi bir dönemde Türkiye, gerek milyonlarca ihtiyaç sahibine sağladığı insani yardımlarla, gerekse birden fazla terör örgütüyle eş zamanlı yürüttüğü mücadelesiyle dünyada adaletin tecellisi için sorumluluk üstlenmektedir.

Küresel ölçekteki çabalarımızın yanında ülkemizde de insan haklarının en üst düzeyde korunması, Türkiye'de yaşayan herkesin İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi'nde yer bulan temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için mücadelemiz sürmektedir.

2019 yılı içinde yeni Yargı Reformu Stratejimiz açıklanmış, bu strateji çerçevesinde hazırlanan ilk yasama paketi kanunlaşmış, İnsan Hakları Eylem Planı'nın tamamlanması için çalışmalara hız verilmiştir.

Ülkemiz, insan odaklı devlet geleneğinden aldığı ilhamla demokrasi ve temel özgürlükler alanındaki reform iradesini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir.

Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü bir kez daha kutluyor, bu günün milletime ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum."

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