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SON DAKİKA Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak! Valilikten ilk açıklama geldi

A Haber
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Giriş: 04.12.2021 20:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siiirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edildi. Polis memurunun aracının altındaki patlayıcıyı görmesiyle katliamın eşiğinden dönüldü. Mardin Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının mıknatıslı bomba düzeneği olduğunu duyurdu. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel SON DAKİKA gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.
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