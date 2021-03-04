04 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika! Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde neler konuşulacak? A Haber muhabiri aktardı

Son dakika! Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde neler konuşulacak? A Haber muhabiri aktardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2021 17:50
Güncelleme:04.03.2021 17:55
Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sürpriz ziyaret… Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret edecek. Peki görüşmede neler konuşulacak? Sürpriz görüşmenin gündeminde neler var? A Haber muhabiri Özkan Özcan görüşmede öncelikli olarak yeni anayasa çalışmalarının ele alınacağını ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.

Ankara'daki bu sürpriz görüşmede neler konuşulacak? A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.

"Görüşmede yeni anayasa çalışmaları ön planda olacak." diyen Özcan, ekonomiye, terörle mücadeleye ve dış politikaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde neler konuşulacak?
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde neler konuşulacak?
'Mavi Vatan'dan sıcak görüntü! MSB paylaştı
'Mavi Vatan'dan sıcak görüntü! MSB paylaştı
Türkiye'nin son açıklaması Yunanistan'ı panikletti!
Türkiye'nin son açıklaması Yunanistan'ı panikletti!
Barış Pınarı bölgesinde facia önlendi!
Barış Pınarı bölgesinde facia önlendi!
Başkan Erdoğan'ın hocası hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'ın hocası hayatını kaybetti
ABD'deki o ilana soruşturma!
ABD'deki o ilana soruşturma!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yine yeni yeniden DEAŞ kartı mı?
Yine yeni yeniden "DEAŞ kartı" mı?
300 bin konut nasıl dönüştürülecek?
300 bin konut nasıl dönüştürülecek?
Avcılar'da sözleşmeli memurlar eylem yaptı
Avcılar'da sözleşmeli memurlar eylem yaptı
Sınırda yakalandılar! 2'si PKK'lı terörist çıktı
Sınırda yakalandılar! 2'si PKK'lı terörist çıktı
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ