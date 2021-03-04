Son dakika! Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde neler konuşulacak? A Haber muhabiri aktardı

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sürpriz ziyaret… Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret edecek. Peki görüşmede neler konuşulacak? Sürpriz görüşmenin gündeminde neler var? A Haber muhabiri Özkan Özcan görüşmede öncelikli olarak yeni anayasa çalışmalarının ele alınacağını ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.

Ankara'daki bu sürpriz görüşmede neler konuşulacak? A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.

"Görüşmede yeni anayasa çalışmaları ön planda olacak." diyen Özcan, ekonomiye, terörle mücadeleye ve dış politikaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağını söyledi.