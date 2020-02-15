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15.02.2020

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan kritik İdlib görüşmesi |Video

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüştü. İki liderin görüşmesinde, İdlib ve ABD'nin Ortadoğu planı vardı. A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında kritik görüşmenin detaylarını aktardı.

İletişim Başkanlığı, Başkan 'ın, Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. İlaveten deniz komşumuz 'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır. İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

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