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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

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Giriş: 28.04.2021 18:28
Güncelleme:28.04.2021 18:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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