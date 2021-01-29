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Son dakika: Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabul etti

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Giriş: 29.01.2021 15:18
Güncelleme:29.01.2021 15:21
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor. Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.
Son dakika: Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarifi kabul etti SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEVAT ZARİF'İ KABUL ETTİ
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