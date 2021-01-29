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Son dakika: Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabul etti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor. Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.