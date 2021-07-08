08 Temmuz 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında önemli görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler ele alındı. Son dakika gelişmesinin ayrınlatıları haberimizde...
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Kritik körüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.