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Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında önemli görüşme

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Giriş: 08.07.2021 23:41
Güncelleme:08.07.2021 23:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler ele alındı. Son dakika gelişmesinin ayrınlatıları haberimizde...

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Kritik körüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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