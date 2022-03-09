SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan çok kritik açıklamalar! İşte Türkiye ve İsrail’in hedefi

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, "İsrail'le müşterek İsrail'le müşterek ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan açıklamasında "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." cümlelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, "İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir." diye konuştu.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNUN MUHAFAZASINA VERDİĞİMİZ ÖNEMİ İFADE ETTİM"



Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir."

Başkan Erdoğan, "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim." dedi.

"MESCİD-İ AKSA'NIN DİNİ KİMLİĞİ VE KUTSİYETİNİN KORUNMASINA ATFETTİĞİMİZ ÖNEMİN ALTINI ÇİZDİM"



Başkan Erdoğan, "(Herzog'la görüşmede) Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "(Türkiye-İsrail) Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel iş birliği açısından yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Dışişleri Bakanımızın Filistin ve İsrail'e yapacağı ziyareti, ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail ziyaretini önemsiyorum." açıklamasını yaptı.

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