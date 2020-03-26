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26.03.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan G-20'de liderlere böyle seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20'de liderlere seslendi. Başkan Erdoğan liderlere, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz." dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur.

İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum.

Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir.

Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor.

Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız.

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