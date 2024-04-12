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Son dakika | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 12.04.2024 16:24
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Mahmud Abbas'a "İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek" dedi.
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