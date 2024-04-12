Son dakika | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Mahmud Abbas'a "İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek" dedi.

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