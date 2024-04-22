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Son dakika | Başkan Erdoğan Erbil'de

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Giriş: 22.04.2024 20:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak gezisinin ikinci durağı Erbil'e geldi. Başkan Erdoğan'ı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani resmi törenle karşıladı.
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