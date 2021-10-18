Son dakika: Başkan Erdoğan Angola'da! İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı: Hedef 500 milyon dolar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı Angola'da törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Lourenço, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarda yeni boyuta geçilmesi için imzaları attı. Başkan Erdoğan, "İkili ticaret hacmini 500 milyon dolar olarak belirledik. Eğitim, tarım, sanayi, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşmayı imzalamış olduk." dedi. Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN