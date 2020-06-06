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Son dakika: Barış Çakan cinayetiyle ilgili 36 kişiye soruşturma başlatıldı |Video

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Giriş: 06.06.2020 19:20
Güncelleme:06.06.2020 19:21
Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü, Barış Çakan cinayetiyle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 36 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

"Barış Çakan isimli vatandaşımızın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili olarak; bazı sosyal medya hesaplarından soruşturmaya müdahale edildiği yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Yaşanan elim olayı istismar ederek bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 şahıs hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

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