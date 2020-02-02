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02.02.2020

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş açıklamalar: Elazığ ve Malatya’ya 5 milyon TL ek kaynak sağlanacak

Elazığ ve Malatya’daki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, deprem bölgesine yapılan yardımların yanında 5 milyon liralık ek kaynağın da aktarılacağını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor, daha hazırlıklı olmak için uğraşıyoruz. Afet anlarında tüm bakanlıklarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin ardından psikososyal destek grubumuz bölgeye gitti. Bakanlık olarak Elazığ ve Malatya'da GSS prim borçlarını 3 ay süreyle öteledik.

Bu iki bölgeye 8 milyon TL aktarıldı. Elazığ için 5 milyon TL daha kaynak aktarılacak. Bakanlık olarak ilk günden itibaren sahadayız. Kötü haberlerde beraberlik bilinci bizi sarmalıyor."

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