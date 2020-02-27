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27.02.2020

Son dakika: Bakan Soylu'dan canlı yayında Abdullah Gül tepkisi: Ağzımı açtırmasınlar... |Video

Son dakika haberi... Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Gezi Parkı Davası kararıyla ilgili konuştu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü isim vermeden eleştirdi. Bakan Soylu, Abdullah Gül ile ilgili bir soru üzerine ise ''Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi kuvvet vermedi. Tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar, ağzımı açtırmasınlar.'' dedi. İşte Bakan Soylu'nun canlı yayında yaptığı o açıklamalar.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları;

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI
Gezi olaylarından sonra 'de ray değişti. Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller çocuklarımız bunun hesabını soracaklar. Yakmak yıkmak kabul edilemez. İsteklerini görüyorsunuz. 3. Boğaz köprüsünü 3. havalimanını yapmayacaksınız dediler. Sivil bir muhtıra verdiler. Ya bizim istediklerimizi yaparsınız ya Türkiye'de savaşı bitirirsiniz dediler ile mücadelemizi savaş olarak nitelendiren.... Büyük yatırımlarınızı yapamazsınız dediler. Bunun Taksim'deki Gezi ile ne alakası var? Bütün büyük projeleri ortaya koydular. Siz kimsiniz Allah aşkına? Demokrasiyi bitirmek için ortaya konulan hadisenin ta kendisidir. Masum eylem olarak değerlendirmek aklımızı peynir ekmekle yedirmek gibi bir şeydir. ' masum.' Nasıl masummuş Can Dündar? O gün Cumhurbaşkanlığı yaptınız bu olayları görmediniz mi? Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi kuvvet ve güç vermedi. Sayın Cumhurbaşkanımızı tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar. Koltuğa oturup puro içecekler. Buna ait koruyucu çerçeve ortaya koyarsa tarihin düzeltilmesi için doğrusunu söylerim.

GEZİ DAVASINDAKİ BERAAT KARARLARI
Mahkemenin süreci içerisinde değerlendirme yapmak doğru değil ama mahkeme bitmiş. Türkiye'ye zaman kaybettirdiler.

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