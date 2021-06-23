VideolarGündem VideolarıSON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılacak
SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılacak
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2021 20:14
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılıyor" ifadelerini kullandı.