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SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılacak

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Giriş: 23.06.2021 20:14
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılıyor" ifadelerini kullandı.
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