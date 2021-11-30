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Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Kış mevsiminde kapanma olacak mı? | Flaş Omicron ve Delta varyantı mesajı

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Giriş: 30.11.2021 20:37
Güncelleme:30.11.2021 21:30
Omicron varyantı Türkiye’de görüldü mü? Delta varyantında son durum ne? Türkiye’de kış mevsiminde kapanma olacak mı? Kritik sorulara yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. İşte detaylar…

Bakan Fahrettin Koca, AK Parti MYK'da sonrası omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak"

"BİZDE AĞIRLIKLI OLARAK DELTA VAR"

Koca "Omicron varyantı bizde yok, bizde ağırlıklı olarak Delta varyantı var" açıklamasını yaptı.

KAPANMA OLACAK MI?

Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" dedi.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" ifadelerine yer verdi.

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI İÇİN İYİ HABER

Koca açıklamalarında "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." ifadelerine yer verdi.

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