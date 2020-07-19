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Son dakika: Bakan Koca 19 Temmuz koronavirüs verilerini paylaştı ve yeni hedefi duyurdu

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Giriş: 19.07.2020 20:20
Güncelleme:19.07.2020 20:22
Son dakika haberi; Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 16kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş." mesajını paylaştı.

Son dakika haberi; Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 16kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş." mesajını paylaştı.

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