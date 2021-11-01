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Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu! 26 yeni keşif ülkemize kazandırıldı

A Haber
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Giriş: 01.11.2021 12:24
Meclis'te 2022 bütçe maratonu sürüyor. Bu hafta Enerji, Milli Eğitim, Sanayi, Dışişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bakanlar komisyonda sunum yapacak. Bakan Dönmez, "Karadeniz’deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır." dedi. Bakan Dönmez, “Kışa doğalgaz depoları olarak gireceğiz.” ifadelerini kullandı. Detaylar A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. Bakan Dönmez: Karadeniz’deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır..
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