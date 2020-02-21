Son dakika: Bakan Akar telsizden askerlere seslendi bakın ne mesaj verdi |Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Akar, İdlib'deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri'nde inceleme yaptı, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Ayrıca Hulusi Akar, telsizden konuştuğu İdlib'de görevli personele "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." mesajı verdi.