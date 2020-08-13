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Son dakika: Bahçeli'den A Haber'e flaş Muharrem İnce açıklaması: Atatürk'ün ahı tutmuştur

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Giriş: 13.08.2020 16:20
Güncelleme:13.08.2020 16:25
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Bahçeli, Muharrem İnce ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Parti kurar mı, kurmaz mı bilmiyorum. 4 Eylül'de Sivas'ta atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır. cHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir." dedi. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'e özel açıklamalar yaptı.

Bahçeli, Muharrem İnce ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Parti kurar mı, kurmaz mı bilmiyorum. 4 Eylül'de Sivas'ta atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır.HP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir." dedi.

Bahçeli'den flaş İnce açıklaması: Atatürk'ün ahı tutmuştur
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