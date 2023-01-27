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Son dakika: Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne saldırı | Koruma müdürü şehit oldu

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 10:19
Son dakika haberleri... Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hain saldırıda koruma müdürü şehit oldu 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber ekiplerinden Ekber Karabağ ve Elif Saatçıoğlu canlı yayında anlattı.
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