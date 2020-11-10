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Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

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Giriş: 10.11.2020 13:17
Güncelleme:10.11.2020 13:28
Son dakika haberi... 30 yıl sonra Karabağ tamamen Azerbaycan kontrolüne geçmiş durumda. Azerbaycanlı vatandaşlar gece boyunca sevinçlerini büyük bir coşkuyla yaşıyor. Ermenistan'da hüzün ve yıkım yaşanırken, Azerbaycan'da ise coşku ve sevinç var. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak yaşanan coşkuyu Gence'den aktardı. Bir araçtan çıkarılan "Milli kahraman Selçuk Bayraktar" yazılı pankart ise dikkat çekti. Azerbaycanlı vatandaş, "Selçuk Bayraktar Ermenilerin anasını ağlattı. Var olsun öpüyorum onun alnından o bizim kardeşimizdir. Var olsun Türkiye var olsun Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... 30 yıl sonra Karabağ tamamen Azerbaycan kontrolüne geçmiş durumda. Azerbaycanlı vatandaşlar gece boyunca sevinçlerini büyük bir coşkuyla yaşıyor. Ermenistan'da hüzün ve yıkım yaşanırken, Azerbaycan'da ise coşku ve sevinç var. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak yaşanan coşkuyu Gence'den aktardı. Bir araçtan çıkarılan "Milli kahraman Selçuk Bayraktar" yazılı pankart ise dikkat çekti. Azerbaycanlı vatandaş, "Selçuk Bayraktar Ermenilerin anasını ağlattı. Var olsun öpüyorum onun alnından o bizim kardeşimizdir. Var olsun Türkiye var olsun Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar SON DAKİKA: AZERBAYCAN'DA KARABAĞ SEVİNCİ A HABER CANLI YAYININDA! DİKKAT ÇEKEN PANKART: MİLLİ KAHRAMAN SELÇUK BAYRAKTAR

Milli kahraman Selçuk Bayraktar
"Milli kahraman Selçuk Bayraktar"
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