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Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

Son dakika haberi... Karabağ tamamen kontrolüne geçmiş durumda. Azerbaycanlı vatandaşlar gece boyunca sevinçlerini büyük bir coşkuyla yaşıyor. 'da hüzün ve yıkım yaşanırken, Azerbaycan'da ise coşku ve sevinç var. A Haber yurt haberler müdürü yaşanan coşkuyu Gence'den aktardı. Bir araçtan çıkarılan "Milli kahraman " yazılı pankart ise dikkat çekti. Azerbaycanlı vatandaş, "Selçuk Bayraktar Ermenilerin anasını ağlattı. Var olsun öpüyorum onun alnından o bizim kardeşimizdir. Var olsun var olsun Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. 30 yıl sonra Karabağ tamamen Azerbaycan kontrolüne geçmiş durumda. Azerbaycanlı vatandaşlar gece boyunca sevinçlerini büyük bir coşkuyla yaşıyor.

Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

Ermenistan'da hüzün ve yıkım yaşanırken, Azerbaycan'da ise coşku ve sevinç var. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak yaşanan coşkuyu Gence'den aktardı.

Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

Binlerce Azerbaycanlı vatandaş coşkusunu meydanlarda yaşıyor.

Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

A Haber'e konuşan genç "Azerbaycan - Türkiye bir millet iki devletiz biz. Sağ olun yardımlarınız için." dedi.

Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

GALEBE BİZİMDİR

Başka bir vatandaş "Bütün Türk kardeşlerimizin bütün Azerbaycan kardeşlerimizin gözü aydın olsun. Yaşasın Türk kardeşlerimiz. Galebe bizimdir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

O Sırada meydandan geçen bir araçtan çıkarılan pankart ise dikkat çekti.

Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

Araçtan çıkarılan "Milli kahraman Selçuk Bayraktar" yazılı pankartla büyük zaferi kutladı.

Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

İşte o pankart

Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

"ERMENİLERİN ANASINI AĞLATTI"

Araçtaki vatandaş "Selçuk Bayraktar Ermenilerin anasını ağlattı. Var olsun öpüyorum onun alnından o bizim kardeşimizdir. Keşke onunla öz ve öz birbirimizi tanıyabilseydik. Var olsun Türkiye var olsun Azerbaycan kardeşliği." şeklinde konuştu.

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Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar

"Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Azerbaycan halkı büyük coşkusunu A Haber'le paylaştı! Minik kız: Ne oldu Paşinyan?" haberi için tıklayın

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