Son dakika: Azerbaycan’da Karabağ sevinci A Haber canlı yayınında! Dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar
Son dakika haberi... 30 yıl sonra Karabağ tamamen Azerbaycan kontrolüne geçmiş durumda. Azerbaycanlı vatandaşlar gece boyunca sevinçlerini büyük bir coşkuyla yaşıyor. Ermenistan'da hüzün ve yıkım yaşanırken, Azerbaycan'da ise coşku ve sevinç var. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak yaşanan coşkuyu Gence'den aktardı. Bir araçtan çıkarılan "Milli kahraman Selçuk Bayraktar" yazılı pankart ise dikkat çekti. Azerbaycanlı vatandaş, "Selçuk Bayraktar Ermenilerin anasını ağlattı. Var olsun öpüyorum onun alnından o bizim kardeşimizdir. Var olsun Türkiye var olsun Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.
İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. 30 yıl sonra Karabağ tamamen Azerbaycan kontrolüne geçmiş durumda. Azerbaycanlı vatandaşlar gece boyunca sevinçlerini büyük bir coşkuyla yaşıyor.
Ermenistan'da hüzün ve yıkım yaşanırken, Azerbaycan'da ise coşku ve sevinç var. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak yaşanan coşkuyu Gence'den aktardı.
Binlerce Azerbaycanlı vatandaş coşkusunu meydanlarda yaşıyor.
A Haber'e konuşan genç "Azerbaycan - Türkiye bir millet iki devletiz biz. Sağ olun yardımlarınız için." dedi.
GALEBE BİZİMDİR
Başka bir vatandaş "Bütün Türk kardeşlerimizin bütün Azerbaycan kardeşlerimizin gözü aydın olsun. Yaşasın Türk kardeşlerimiz. Galebe bizimdir." ifadelerini kullandı.
O Sırada meydandan geçen bir araçtan çıkarılan pankart ise dikkat çekti.
Araçtan çıkarılan "Milli kahraman Selçuk Bayraktar" yazılı pankartla büyük zaferi kutladı.
İşte o pankart
"ERMENİLERİN ANASINI AĞLATTI"
Araçtaki vatandaş "Selçuk Bayraktar Ermenilerin anasını ağlattı. Var olsun öpüyorum onun alnından o bizim kardeşimizdir. Keşke onunla öz ve öz birbirimizi tanıyabilseydik. Var olsun Türkiye var olsun Azerbaycan kardeşliği." şeklinde konuştu.